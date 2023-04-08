Hava sıcaklıkları artıyor, ancak yağışlar devam edecek

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Ancak sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz, Edirne, Afyonkarahisar ve Ankara çevreleri ile Konya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde sağanak bekleniyor. Bitlis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari'de beklenen şiddetli rüzgar içinse "sarı" alarm verildi. Sıcaklıklar yurt genelinde 2-4 derece artarak mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:







BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Göller Yöresi ile Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ



Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz, Amasya, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Muş ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.