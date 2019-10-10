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  3. 10 Ekim 2019 09:48

Hava sıcaklıkları artıyor ! İşte 5 günlük hava tahmini

Metoroloji'den alınan tahminlere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz bölgeleri için sis uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıkları artıyor ! İşte 5 günlük hava tahmini
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Yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

MARMARA'DA HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak. Bölge genelinde sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, havann az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgenin doğusunda yer yer pus beklenirken rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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