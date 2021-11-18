Hava sıcaklıkları artıyor; önce yağmur ardından güneş var

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre önümüzdeki 5 gün boyunca önce sisli ardından yağışlı sonra da güneşli hava hakim olacak. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyi, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ile Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya'nın iç, Burdur'un doğu, Isparta'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık, güneyi parçalı bulutlu, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















