Hava sıcaklıkları düşecek mi ? İşte son tahminler

Türkiye, Balkanlar ve Karadeniz'in kuzeyinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Salı gününden itibaren hızla düşen hava sıcaklığı sonrası sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Çarşamba günü 14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, 27 Eylül Perşembe günü de 19 derece civarlarında seyredecek. Meteoroloji'nin açıkladığı son verilere göre sağanak yağış önümüzdeki günlerde de devam edecek. İşte İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenilen hava durumu ve hava sıcaklığı tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava tahmin raporları açıklandı. Salı gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz'in kuzeyinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye'de hava sıcaklıkları bir kaç derece birden düştü. İstanbul'da ise yazdan kalma günler yerini sağanak yağışa bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale, Çankırı çevreleri ve Kahramanmaraş’ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RUZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de fırtına (50-80 km/sa), Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Ege ve İç Anadolu’da fırtına (50-80 km/sa), Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( çatı uçması, ağaç ve ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Çanakkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu; Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına(50-80 km/saat), güneybatı kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da önümüzdeki üç günde beklenen hava durumu tahminleri şu şekilde:

27 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe günü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 19 derece civarında seyredecek.

28 EYLÜL CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da 28 Eylül Cuma günü bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 24 derece civarında seyredecek.

29 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da 29 Eylül Cumartesi günü yağmurlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 25 derece civarında seyredecek.



MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

BİLECİK 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

BURSA 13°C, 22°C

Çok bulutlu

EDİRNE 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/sa),Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR 17°C, 27°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 13°C, 28°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ 19°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevreleri ile Kırıkkale’nin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 19°C

Çok bulutlu

ESKİSEHİR 8°C, 20°C

Çok bulutlu

KAYSERİ 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA 7°C, 20°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 6°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOKAT 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ELAZIĞ 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM 5°C, 22°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ 14°C, 27°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN 13°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















