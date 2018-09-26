Hava sıcaklıkları düşecek mi ? İşte son tahminler

Türkiye, Balkanlar ve Karadeniz'in kuzeyinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Salı gününden itibaren hızla düşen hava sıcaklığı sonrası sağanak yağış İstanbul'u etkisi altına aldı. Çarşamba günü 14 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, 27 Eylül Perşembe günü de 19 derece civarlarında seyredecek. Meteoroloji'nin açıkladığı son verilere göre sağanak yağış önümüzdeki günlerde de devam edecek. İşte İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenilen hava durumu ve hava sıcaklığı tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava tahmin raporları açıklandı. Salı gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz'in kuzeyinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye'de hava sıcaklıkları bir kaç derece birden düştü. İstanbul'da ise yazdan kalma günler yerini sağanak yağışa bıraktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz ile Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale, Çankırı çevreleri ve Kahramanmaraş’ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RUZGAR
Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de fırtına (50-80 km/sa), Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Ege ve İç Anadolu’da fırtına (50-80 km/sa), Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( çatı uçması, ağaç ve ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Çanakkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu; Balıkesir’in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına(50-80 km/saat), güneybatı kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/sa)şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da önümüzdeki üç günde beklenen hava durumu tahminleri şu şekilde:
27 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
İstanbul'da 27 Eylül Perşembe günü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 19 derece civarında seyredecek.
28 EYLÜL CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
İstanbul'da 28 Eylül Cuma günü bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 24 derece civarında seyredecek.
29 EYLÜL CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU
İstanbul'da 29 Eylül Cumartesi günü yağmurlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 25 derece civarında seyredecek.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU
BİLECİK 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
BURSA 13°C, 22°C
Çok bulutlu
EDİRNE 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/sa),Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR 17°C, 27°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 13°C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı çevreleri ile Kırıkkale’nin kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 19°C
Çok bulutlu
ESKİSEHİR 8°C, 20°C
Çok bulutlu
KAYSERİ 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
KONYA 7°C, 20°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ZONGULDAK 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TOKAT 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU
Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ELAZIĞ 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 5°C, 22°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ 14°C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN 13°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ: