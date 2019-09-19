Hava sıcaklıkları düşüyor! İşte 5 günlük hava tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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