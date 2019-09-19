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  3. 19 Eylül 2019 08:27

Hava sıcaklıkları düşüyor! İşte 5 günlük hava tahminleri...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamının güneşli bir gün geçirmesi bekleniyor. Öğleden sonra Orta Karadeniz'de yağmur geçişleri beklenirken, sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Hava sıcaklıkları düşüyor! İşte 5 günlük hava tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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