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  3. 17 Ekim 2019 10:34

Hava sıcaklıkları düşüyor ! Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıkların azalarak mevsim normallerinde seyredecek. Marmara ve Karadeniz’in belli kesimlerinde, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları düşüyor ! Meteoroloji'den yağış uyarısı
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Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Diyarbakır ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İstanbul: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 25
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 21
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

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hava durumu , meteoroloji
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