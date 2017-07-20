Hava yastığı boğazını kesti !

İzmir’in Gaziemir İlçesi’nde, işadamı Abdullah Tarakçı’nin kullandığı lüks otomobil, önünde fren yapan otomobile arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte açılan hava yastığındaki 13 santimetrelik metal cisim, Tarakçı’nın boğazına isabet etti. Tarakçı’nın eşi Duygu Tarakçı, kazanın ardından otomobil firmasına dava açacaklarını söyledi.



Kaza, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Akçay Caddesi’nde meydana geldi. Sakarya’da inşaat firması bulunan işadamı Abdullah Tarakçı, 34 RL 5919 plakalı lüks otomobiliyle Gaziemir’den Karabağlar yönüne seyir halindeyken, önünde fren yapan 42 HVG 80 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tarakçı’nın otomobilinin hava yastıkları açıldı. Açılan hava yastığı içindeki yuvarlak metal bir cisim, fırlayarak Tarakçı’nın boğazına isabet etti. Boğazında kesikler oluşan, dişlerinde ve çene kemiğinde kırıklar meydana gelen Tarakçı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tarakçı’nın, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

"YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Tarakçı’nın eşi Duygu Tarakçı, kazanın ardından konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Eşinin yaralanmasına neden olan cisim nedeniyle otomobil firmasına dava açacaklarını belirten Tarakçı, "Eşimin şu an durumu iyi, ancak çok ağır yaraları var. Bu ağır tahribata neden olan cisim hava yastığından çıkmış. Ortada bir ağır yaralanma olduğu için konuyu yargıya taşıyacağız. Kaza raporlarında da her şey belli" dedi.