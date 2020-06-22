Havada büyük panik! Anadolu Jet'in uçağı acil iniş yaptı

İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana seferini yapan Anadolu Jet şirketine ait yolcu uçağı, 56 yaşındaki Selami Durmuş adlı yolcunun Bulgaristan hava sahası sırasında rahatsızlandığı bildirildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Uçağın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya zorunlu iniş yaptığı bildirildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) elde ettiği bilgilere göre, kabin ekiplerinin Durmuş'a müdahale ettiği, yolcunun kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Avusturya’nın başkenti Viyana’da ikamet eden Durmuş'un yapılan tüm müdahalelere rağmen, Sofya’da hayatını kaybettiği ifade edildi.