Havai fişek fabrikası patlaması davası ertelendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Coşkunlar havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Sakarya 1. Ağır Ceza mahkemesi, 5'i tutuklu 7 sanık hakkında 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenen duruşmayı 15 Mart'a erteledi.

'PARASI OLAN KAZANMAYACAK'

7 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya dair ilk duruşma öncesi ailelerin yürüyüşü ve mahkeme salonuna girişleri engellendi. Yakınlarını kaybeden ailelerin davaya ilişkin basına bilgi vermeleri engellenmek istendi.

Duruma tepki gösteren yurttaşlar, "Parası olan kazanmayacak. Kardeşimi kaç parça aldım ben? Basın görecek, Türkiye duyacak. Parası olan üç gün yatıp çıkmayacak. 10 kişiyle mahkeme yapıyor. Beni dinleyecek. Bu devletin milletiyim, konuşacağım" ifadeleriyle isyan etti.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşmaya, müştekiler ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç dışında izleyici alınmadı. Durumun gerekçesi olarak yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri gösterildi.

Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, kimlik tespiti yapıldı.

Duruşmada müşteki vekilleri adına konuşan avukat Gülşen Uzuner, yargılamanın, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yapılmasını ve sanıkların salonda hazır bulundurulmasını talep etti. Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin duruşmada hazır bulundurulması yönündeki talebe diyeceklerinin olmadığını belirterek, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yargılamanın yapılması talebinde bulundu.

SAVCI, SANIKLARIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını istedi. Müşteki avukatları adına tekrar söz alan Gülşen Uzuner, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme başkanının fiziki şartlara ilişkin durumu anlatmasının ardından söz verilen sanıklar tahliyelerini talep etti.

TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA: TUTUKLULUĞUM NEDENİYLE FABRİKA ÇALIŞANLARI MAĞDUR OLMUŞTUR

Fabrika sahiplerinden tutuklu sanık Yaşar Coşkun, "Çalışan arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 6 aydır tutuklu olmam nedeniyle çalışanlarım da mağdur olmuştur" dedi.

Coşkun, duruşma salonuna getirilmeleri durumunda koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 hafta karantinaya alınacaklarını, bu durumun göz önüne alınmasını ve tahliyesini talep etti. Tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Sanık Y.C'nin avukatı Abdurrahim Burak, olayda sabotaj ihtimali olduğunu iddia ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi. Bu esnada bazı müşteki vekilleri, Burak'ın ifadelerine tepki gösterdi.

Avukatlar arasında sözlü tartışma çıkarken, fenalık geçiren diğer sanık avukatı Özgür Akın'a sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Duruşmaya ara karar verilmek üzere ara verildi.

‘HENDEK İÇİN ADALET’

Bu arada, duruşma öncesinde fabrikada işçi olarak çalışan kadınlar ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde "Hendek İçin Adalet" yazılı pankartla Adalet Sarayı çevresinde kolluk kuvvetleri eşliğinde yürüyüş yaptı.

Adalet Sarayı önünde toplanan gruptakilerden işçiler, patlamada yaşadıklarını anlatarak, süreçten beklentilerini dile getirdi.

Duruşma salonuna girmek isteyen fabrika çalışanları ve patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine, yetkililer tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında içeriye belirli sayılarla alınacakları belirtildi.