Havai fişekler elinde patladı

Eyüpsultan'da bulunan Alibeyköy otobüs terminalinde kardeşini askere uğurlayan Gürkan Altay, havai fişeklerin elinde patlaması sonucu yaralandı. Olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Eyüpsultan'da geçtiğimiz Salı günü gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy Cep Otogarı'nda kardeşini askere uğurlayan Gürkan Altay arkadaşlarıyla birlikte otobüs terminaline geldi. Bir süre arkadaşlarıyla eğlenen Altay daha sonra yanında getirdiği havai fişek bataryasını elinde tutarak ateşledi. Peş peşe patlayan havai fişekler bir anda Altay'ın elinde bomba gibi patladı. Ölümden dönen genç adam patlama sonrası elinden ve kolunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Arkadaşları genç adamı hemen en yakın hastaneye kaldırdı

"BEN YAPTIM ARKADAŞLAR YAPMASIN"

Hastanede tedavi altına alınan Altay'ın elinin yandığı ve sol kulak zarının patladığı öğrenildi. Altay, DHA muhabirine yaptığı açıkmada, "Geçtiğimiz Salı günün tam buradaydık, kardeşim askere gidiyordu. Havai fişek patlatacaktım bende. Elimde atarken bütün fitiller aynı anda yandı daha sonra bomba gibi patladı. Elim dağıldı, sol kulağım duymuyor. Ben yaptım arkadaşlar yapmasın. Bundan sonra elime havai fişek almam. Gördüğüm yerde iki üç mahalle aşağıya inerim" dedi.

HAVAİ FİŞEKLARİN PATLAMA ANI CEP TELEFONU KAMERALARINDA

Alibeyköy Cep Otogarı'nda meydana gelen olay anı Altay'ın bir arkadaşının cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Altay ve kardeşi ile arkadaşlarının otobüs terminalinde davul zurna eşliğinde oynadıkları görülüyor. Arkadaşları tezahürat yaparken Altay da elinde bulunan havai fişekleri ateşe veriyor. Peş peşe patlayan havai fişekler Altay'ın elinde bir anda bomba gibi patlıyor. Patlama sesiyle birlikte dumanlar yükselirken Altay'ın arkadaşlarının panikleyerek etrafa kaçıştıkları görülüyor. Bu anlar iki farklı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydediliyor.