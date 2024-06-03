Havalar ısındı; yılanlar vatandaşın kabusu oldu
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde vatandaşlar tarafından yakalanan dev yılan görenleri tedirgin etti.
Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Bu çerçevede Karakoçan’ın Sarıcan Beldesi’ndeki yılan uzunluğu ve kalınlığı ile görenleri şaşırttı. Bir vatandaş tarafından yakalanan yılan öldürülerek etkisiz hale getirildi.
İHA
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