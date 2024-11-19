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Havalimanında Rus yolcuların valizinden çıkanlar şaşırttı: 2.8 milyon TL ceza

Havalimanında Rus yolcuların valizinden çıkanlar şaşırttı: 2.8 milyon TL ceza
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İstanbul Havalimanı'nda Rus uyruklu yolcunun valizinde yapılan aramada, 5 bin adet büyük boy tıbbi sülük ele geçirildi. İki Rus yolcuya toplamda 2 milyon 624 bin 816 lira ceza yazıldı.

İstanbul İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 18 Kasım 2024 tarihinde, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Memurları tarafından yolcuların beraberinde getirdiği valizlerin x-ray cihazında yapılan kontrolleri sırasında, 2 valiz içerisinde canlı tıbbi sülük bulundu. Durum, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerine bildirildi.

SÜLÜKLER İÇİN GEREKLİ BELGELERİ İBRAZ ETMEDİLER

Kontrol görevlilerince yapılan incelemelerde, Rusya vatandaşı iki kişinin, CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) kapsamında koruma altına alınan tıbbi sülükler için gerekli belgeleri ibraz edemedikleri tespit edildi. Bunun üzerine, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde yaklaşık 5 bin adet toplam 8.34 kilogramlık tıbbi sülüğe el konuldu. Kaçakçılık girişiminde bulunan 2 Rus vatandaşı hakkında toplamda 2 milyon 624 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Havalimanı'nda Rus uyruklu yolcunun valizinde yapılan aramada, 5 bin adet büyük boy tıbbi sülük ele geçirildi. İki Rus yolcuya toplamda 2 milyon 624 bin 816 lira ceza yazıldı.

 

DHA

Etiketler istanbul havalimanı rus yolcu valiz sülük
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