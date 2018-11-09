Havalimanında tedirgin halleri ele verdi !

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda profil analiz uzmanı polislerin şüphesi üzerine durdurulup üst araması yapılan Hollanda uyruklu Naomi Manuela Mans isimli kadının vücuduna sardığı korseden 5 kilo 358 gram kokain ele geçirildi. Brezilya’dan Hollanda aktarmalı olarak Türkiye’ye gelen 27 yaşındaki güzel kuryenin ülkesinde fotoğraf sanatçısı olduğu öğrenildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı olarak Atatürk Havalimanı’nda konuşlandırılan profil analiz uzmanları önceki hafta Brezilya’nın Sao Paulo kentinden gelen 27 yaşındaki Naomi Manuela Mans’ın telaşlı hal ve hareketlerinden şüphelenerek kendisini durdurup arama odasına götürdü.



ÖZEL YAPIM KURYE

Arama odasında önce yanında bulunan valizi aranan Mans’ın aramada bir şey çıkmayınca üst araması yapıldı. Yapılan üst aramasında vücuduna çelik yelek şekline benzer bir şekilde korse sarılı olduğu görülen genç kadının korsesi üzerinden çıkarılarak incelemeye alındı. Yapılan incelemede korsenin altına sarılı özel bölmelere plakalar halinde gizlenmiş 5 kilo 358 gram uyuşturucu kokain maddesi bulan ekipler kendisini gözaltına alıp emniyete götürdü.



PARA OLDUĞUNU BİLİYORMUŞ

Yapılan soruşturmada Brezilya’dan Hollanda aktarmalı olarak İstanbul’a geldiği ve uluslararası bir uyuşturucu şebekesinin kuryesi olduğu belirlenen genç kadının emniyette verdiği ifadesinde korsenin özel bölmelerinde bulunanları uyuşturucu olarak değil de para olarak bildiğini ifade ettiği öğrenildi. Ülkesinde fotoğraf sanatçısı olduğu ve İstanbul’a turizm amaçlı geldiğini de ifadesinde belirten genç kadın sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. Polisin kuryenin İstanbul’daki bağlantıları ve uyuşturucuyu teslim edeceği şahıslarla ilgili çalışması devam ediyor.