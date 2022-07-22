Havuzun tabanı çökmüş 13 metre düşmüştü... Dünyanın konuştuğu kazada ihmal

İsrail’in Karmei Yosef kasabasındaki bir villada düzenlenen parti dünyanın konuştuğu bir kazaya sahne olmuştu.

İsrail’in Karmei Yosef kasabasındaki bir villada yaşanan kaza dünya manşetlerinde geniş yankı uyandırmıştı. 50 kişilik özel bir havuz partisinde meydana gelen feci olayda havuzun tabanı bir anda çöktü ve o sırada yüzen bir kişiyi yuttu. Yerin 13 metre derinliğine sürüklenen adamın cansız bedenine kurtarma ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucunda ulaşıldı. İsrailli yetkililer hayatını kaybeden kişinin 32 yaşındaki Klil Kimhi isimli bir adam olduğunu doğruladı.

SON ANDA KURTULDU

Olay sırasında Kimhi ile birlikte yüzen diğer bir kişi ise son anda dışarı çıkmayı başardı. Vücudunun alt kısmından hafif bir şekilde yaralanan diğer kazazede olay yerinde sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

“ALTYAPI SORUNU NEDENİYLE İZİN VERİLMEYECEKTİ”

İsrail basınında yer alan habere göre, söz konusu villada düzenli olarak havuz ve ev partileri yapılıyordu. Ancak mal sahibi havuzun inşaatından önce gerekli olan izin başvurusunda bulunmamıştı. Çünkü sitenin altyapı sorunu nedeniyle bölgede evlere havuz yapılmasına izin verilmiyordu.