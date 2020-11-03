Hayaldi gerçek oldu! Euro 10 TL'yi gördü, dolar 9 TL'ye koşuyor

Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma hamleleri peş peşe devam ederken, dolar/TL'de yukarı yönlü eğilim korunuyor.

Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 8.54 seviyesinin aşarak rekor tazeledi. Euro ise psikolojik sınır olan 10 TL'nin üzerin gördü. Sterlin/TL 11,10 civarında işlem görüyor. Altının gramı ise 523 TL seviyesinde.

Onsu 1.905 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 521 TL, çeyrek altın 858 TL, Cumhuriyet altını ise 3.418 TL'den işlem görüyor.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,13 olarak açıkladı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 11,89'a ulaşırken bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti. Piyasalarda enflasyonun aylık bazda 2,1 civarında gelmesi bekleniyordu.

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Dünyada ise corona virüs salgınının etkileri tüm şiddetiyle hissedilmeye devam ederken gözler ABD Başkanlık Seçimleri'ne çevrilecek.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite yönetimi çerçevesinde sıkılaştırma adımlarına devam ederek, TCMB bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının 150 baz puanlık artışla yüzde 13,25'e yükseltildiğini hatırlattı.

Bugün yurt içinde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ekimde piyasa beklentileri doğrultusunda yıllık yüzde 11,89, aylık yüzde 2,13 arttığını ifade eden analistler, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları ve jeopolitik gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu aktardı.



IMF'den "politika desteğini sürdürme" uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle belirsizliğin hala yüksek olduğunu ve politika desteğinin erken çekilmesinin bu ortamda maliyetli olacağını belirterek, G20 ülkelerine, kriz boyunca destek sağlamaya devam etmeleri uyarısında bulundu.