  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel sahalara geri döndü

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel sahalara geri döndü

Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel sahalara geri döndü

Hayat Bilgisi dizisiyle tanınan ve bir süredir ekrandan uzak olan Paşhan Yılmazel yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları zaman zaman son halleriyle merak ediliyor. Dizide Barbie ile olan aşkıyla genç kızların sevgilisi haline gelen Ortega karakterine hayat veren Paşhan Yılmazel'in son hali merak konusu oldu.

Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı. Paşhan Yılmazel yeni oyunuyla sevenleriyle buluşuyor. "Oyun" isimli tiyatro oyunununda rol alan oyuncuya Ece Bozkaya, Emre Mutlu ve Yasemin Öztürk eşlik ediyor.

Yeni projesini sosyal medyadan duyuran Paşhan Yılmazel'e takipçileri "Ortega Sedat sahalara geri döndü" yorumu yağdı.

 

HANGİ YAPIMLARDA OYNADI?
Doktorlar dizisinin 3. sezonunda yüzünü gösteren Yılmazel, Çılgın Dershane film serisinde yer aldı. Adanalı dizisinde oynadı. Avanak Kuzenler gibi sinema filmlerinde yer aldı. 34 yaşındaki Yılmazel, son olarak 2015 yılında Tutar mı Tutar dizisinde rol aldı.

Etiketler hayat bilgisi ortega
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Metaverse'te cinsel ilişki rezaleti! Görüntüleri yüzlerce kişi izledi
Yeni tehdit açıklandı: Ne Covid-19, ne Omicron... Tehlikenin adı süper grip!
Bundan ucuzu yok! Hyundai Santro Türkiye'de satışa çıkacak
Türkiye'deki ''dünyanın en saçma binası'' yıkılıyor
Emekli ve memurların zamlı maaşları için tarih belli oldu
Çalışan, emekli, dul ve yetim aylıklarında ''tatil'' düzenlemesi
İdil Naz Kaluç, birbirinden cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Ünlü ekonomistten Erdoğan'a rest: ''Diplomalarımı yakarım''
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi!
Abdulkadir Selvi bombayı patlattı: ''İddianameden Kılıçdaroğlu çıktı''