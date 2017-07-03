Hayati operasyonu atlattı ''Huzur operasyonu'' yaptı

Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle 20 gün önce hayati bir ameliyat geçiren ve 10 gün önce "bomba gibiyim" diyerek hastaneden taburcu olan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, resmi raporunun bittiği gün görevine operasyonla döndü.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre göreve geldiği 17/25 Aralık provokasyonları sonrasında Terör ve İstihbarat’tan sorumlu İl Emniyet Müdür yardımcısı olarak FETÖ ve diğer terör örgütlerine yönelik olarak yaptığı başarılı operasyonlar ve sonrasında atandığı İl Emniyet Müdürlüğü sırasında 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterdiği duruşla darbenin İstanbul’da akamete uğratılmasındaki baş isimlerden birisi olan Dr. Çalışkan, geçtiğimiz 13 Haziran akşamı rahatsızlanarak Şişli’de bulunan özel bir hastaneye kontrole gitmişti.

KENDİ PLANLADI KENDİ YÖNETTİ

Kontroller sonrasında kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilen Çalışkan’a aynı hastanede 2 gün sonra cerrahi müdahale de bulunulup koroner kalp ameliyatı yapılmıştı. Başarılı geçen ameliyatın ardından 22 Haziran günü “ bomba gibiyim” diyerek hastaneden taburcu olan ve doktoru tarafından Temmuz ayı başı itibariyle görevine dönebilir açıklaması yapılan Çalışkan, Temmuz ayının ilk iş günü olan bu gün, plan ve koordinasyonunu kendisinin yapıp bizzat kendisinin yönettiği operasyonla göreve döndü.

UYGULAMA MERKEZLERİNİ DENETLEDİ

Son dönemlerde artış gösteren başta uyuşturucu olmak üzere gasp ve hırsızlık çeteleri ve suça karışan aranan şahıslara yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda, İstanbul’un 2 ana merkezi Beyoğlu ve Fatih’te kurulan uygulama merkezlerinde denetlemelerde bulunan Dr.Çalışkan, diğer Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve TEM ekiplerinin yaptığı çalışmaları ise telsizden takip etti.

200 AYRI NOKTADA 5 BİN POLİS

Yeditepe Huzur uygulaması adı verilen ve 39 ilçede aynı anda 20.00 da başlayıp 22.00'a kadar sürecek olan 2 saatlik denetleme ve aramalarda şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapan ekipler, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ile şüpheli araçlar üzerinde de aramalarda bulunuyor. Şehrin 200 ayrı noktasında 5 bin polisin katılımıyla, ilk kez hafta başı bir gün olan Pazartesi günü yapılan uygulama ve denetimlere Asayiş, Trafik, Kaçakçılık, Özel Harekat ve Terör ekipleri katılıyor.