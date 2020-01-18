Hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in vasiyeti ortaya çıktı

Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti.

ECEVİT'İN KARARLARINDA ROL OYNADI

Rahşan Ecevit, Türk siyasi tarihinde çoğu zaman arka planda kalmayı tercih eden kimi zaman da ön plana çıkan bir siyasi aktördü. Eşi Bülent Ecevit'in aldığı kararlarda etkili olduğu iddia edildi.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLMEK İSTEMİŞTİ

Rahşan Ecevit, 5 Kasım 2006'da yaşamını yitiren Bülent Ecevit'in mezarının taşınmasını talep etmişti. Rahşan Ecevit, kendisinin vefat etmesi halinde aynı yerde defnedilmeyi istemişti.

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti