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  3. 19 Nisan 2019 21:01

Hayatının şokunu yaşadı ! Hepsi telef oldu...

Hakkari'de bir köyde ahıra giren kurt 110 koyunu telef oldu.

Hayatının şokunu yaşadı ! Hepsi telef oldu...
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Hakkari’nin Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında ahıra giren kurtlar 110 koyunu telef etti.

Olay, gece saatlerinde merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaymaklı köyü Sütlüce mezrasında meydana geldi. Dağlık araziye sahip mezraya gelen kurtlar, besici Kamil Erdem’e aitÿkoyunların bulunduğu ahıra girdi. Kurtlar ahırdaki 120 koyundan 110’unu telef etti.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Erdem, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde koyunlarının öldürüldüğünü gördü. Mal varlığının tamamını kaybettiğini belirten Kamil Erdem yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

DHA

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