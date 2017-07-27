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  3. 27 Temmuz 2017 20:06

Haydarpaşa'da vinç devrildi ! Patlama meydana geldi

Haydarpaşa limanında dev bir vinç fırtına nedeniyle varillerin üzerine devrildi.

Haydarpaşa'da vinç devrildi ! Patlama meydana geldi
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Haydarpaşa limanındaki dev bir vinç, İstanbul'daki fırtına nedeniyle devrildi, Patlama meydana geldi. O anlar saniye saniye kaydedilirken, patlama görüntüleri ise büyük korkuya neden oldu.

Vincin yağ varillerinin  üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı'ndaki vincin yağ varillerinin üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı. 

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle  Haydarpaşa Limanı'ndaki vinç, yağ varillerinin üzerine devrildi.

Varillerin patlamasıyla başlayan yangına çevredeki ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

AA

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