HAYTAP'ın skandal ''sahiplendirme ilanı'' sosyal medyayı karıştırdı

Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) ''sahiplendirme ilanı'' başlığı altında çocukların, engellilerin ve yaşlıların fotoğrafını paylaşması tepki çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, HAYTAP hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) adlı sivil toplum kuruluşunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tepkilere neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların, engellilerin ve yaşlıların fotoğraflarını ‘sahiplendirme ilanı’ formatında kullanan HAYTAP hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşunun sanal medya hesabında yer alan içeriğinde çocukların, engellilerin ve yaşlıların açık biçimde onurunun hedef alındığı belirtilerek, "Söz konusu paylaşımlarda; hayvan haklarına dikkat çekme iddiası altında çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın fotoğraflarının 'sahiplendirme ilanı' formatında sunulduğu, 'aşıları tam' gibi ifadeler kullanılarak, insanların adeta birer nesneye indirgendikleri tespit edilmiştir. Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür. Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır" denildi.

DHA