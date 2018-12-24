Söylentiyi duyan oralara akın etti !
Söylentiyi duyan oralara akın etti !
Sürücülere müjde ! Benzin ve motorinde büyük indirim
Sürücülere müjde ! Benzin ve motorinde büyük indirim
Sıla-Ahmet Kural davasında flaş gelişme ! İddianame kabul edildi
Sıla-Ahmet Kural davasında flaş gelişme ! İddianame kabul edildi
Meteoroloji'den buz gibi uyarı ! Kar, don ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den buz gibi uyarı ! Kar, don ve fırtına geliyor
Emeklilik hayali kuranlar için kritik uyarı ! Son 7 gün !
Emeklilik hayali kuranlar için kritik uyarı ! Son 7 gün !
AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için ilk açıklama
AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen için ilk açıklama
Cep telefonundan internet paylaşmak da artık ücretli oldu
Cep telefonundan internet paylaşmak da artık ücretli oldu
TEM'de dehşet ! Hafriyat kamyonu polis aracını biçti
TEM'de dehşet ! Hafriyat kamyonu polis aracını biçti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Aralık 2018 17:42

Hayvan hırsızlarına adliye önünde tepki

Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 şüpheliye adliye önünde hayvan sahipleri tarafından tepki gösterdildi.

Hayvan hırsızlarına adliye önünde tepki
A+ A-

Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddia edilen 7 kişi Şile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayvan sahiplerinin, bugün adliyeye sevkedilen şüphelilere saldırısını Jandarma ve polis ekipleri önledi. Şüphelilerin hayvanları vurarak öldürdükleri, etlerini de parçalara ayırarak sattıkları ortaya çıktı.

Bazı hayvan sahipleri "Ormanları sürekli geziyoruz, sürekli nöbetleşe silah ile dolaşıyoruz, korkuyoruz"  dediler. 

Edinilen bilgiye göre, Esenceli köyü ormanlarında 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin yoğun ve hummalı çalışmaları sonucu gözaltına alındı. Sorgulamaların ardından gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında Şile Adliyesine getirildiler. Adliyeönünde mağdur hayvan sahipleri ve vatandaşlar, şüphelilere saldırı girişiminde bulundu. Olaya müdahale eden Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü  ve Jandarma ekipler, saldırıyı önledi. Şile İlçe Emniyet Müdürü Murat Öztaş "Gereken ceza devletimiz tarafından verilecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın lütfen bizlere yakışanı yapalım" dedi.

Mehmet Yağcı "Benim çok sayıda hayvanım gitti, neredeyse 100-150 arası. Ormanları sürekli geziyoruz, sürekli nöbetleşe silah ile dolaşıyoruz, korkuyoruz tekrar bir hayvanımız çalınacak diye" şeklinde konuştu.

Mağdurların adliye bahçesinde bekleyişi sürüyor.

DHA

hırsız , hayvan , tepki , şile
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM