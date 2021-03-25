Hayvanat bahçesinden çaldığı geyiği öldürmüştü! Cezası belli oldu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde seramik fabrikasının hayvanat bahçesinde bulunan alageyiği çaldıktan sonra kesip yediği iddia edilen zanlıya 61 bin 370 lira para cezası kesildi.

İlçedeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde bakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki alageyiği 22 Şubat gecesi kaçırıp tüfekle vurduktan sonra köy evinde yediği belirlenen Murat B. ve yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Celal A.'ın tutuklanmasının ardından, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya devam edildi.



61 BİN 370 LİRA PARA CEZASI

Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, ifadesinde alageyiği vurduğunu itiraf eden Murat B.'ye korunma altındaki alageyiği vurmaktan 60 bin lira para cezası kesti. B.'ye ayrıca yasak günde avlanma nedeniyle bin 370 lira ceza uygulandı. Toplam 61 bin 370 liralık cezanın, cezaevinde bulunan B.'ye tebliğ edileceği öğrenildi. Celal A. hakkında ise cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.