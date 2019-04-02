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  3. 02 Nisan 2019 16:28

Hayvanat bahçesinden kurt kaçtı

Antalya'da bir hayvanat bahçesinden kaçan kurt böyle görüntülendi.

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Antalya Hayvanat Bahçesi’nden kaçan kurdun, olayın hemen ardından görüntülendiği ortaya çıktı.
 
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi’ndeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diğer kurt ve köpeklerle sürekli kavga eden bir kurt, başka bir kafese alındı. Kafesten çıkmayı başaran kurt, dün akşam saatlerine doğu çitlerini aşarak hayvanat bahçesinin sınırlarının dışına çıktı.

"SANIRIM BU GERÇEK KURT"

Her yerde aranan kurdun olaydan kısa bir süre sonra Veteriner Hekim Ümit Yürekli tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde kurt yol kenarında koştururken onu görüntüleyen Ümit Yürekli'nin de "Sanırım bu gerçek kurt, hayvanat bahçesinden kaçmış olabilir" dediği duyuluyor.

hayvanat bahçesi , antalya , kurt
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