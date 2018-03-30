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  3. 30 Mart 2018 23:45

Hayvanlar bu halde bulundu

Giresun'da bir mandırada çıkan yangında 40'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.

Hayvanlar bu halde bulundu
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Giresun’un Dereli ilçesinde bir mandırada çıkan yangında 40’a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltaş köyünde Ertan Kaya isimli bir çiftçiye ait mandırada yangın çıktı. Çıkan yangında mandırada bulunan 40’a yakın küçükbaş hayvan telef oldu. DereliBelediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının koyunların mandırada soğuktan etkilenmemesi için kurulan sobanın devrilmesi sonucu çıktığı ileri sürüldü.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini ancak ilk belirlemelere göre 40’a yakın küçükbaş hayvanın telef olduğunu açıkladı.  Öte yandan, hayvanlarını yangında kaybeden Ertan Kaya isimli çiftinin hayvanlarını teşvik yoluyla aldığı öğrenildi. 

 
 

İHA

giresun , hayvan , küçükbaş
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