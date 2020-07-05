Hayvanlara işkence paylaşımına Valilikten açıklama geldi!

Türkiye sosyal medyada paylaşılan o iğrenç görüntüleri konuşuyor. Sude A. isimli bir kadın bir kedinin gözlerini oyduğu görüntüleri Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Konuyla ilgili Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Valilik, 5 Temmuz'da ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İşte detaylar;



Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.