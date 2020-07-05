  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Temmuz 2020 16:42

Hayvanlara işkence paylaşımına Valilikten açıklama geldi!

Sude A. isimli bir kadının sosyal medya hesabından bir kediye işkence yapıp fotoğraflarını paylaştığı görüntüler için Sakarya Valiliği’nden açıklama geldi.

Hayvanlara işkence paylaşımına Valilikten açıklama geldi!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye sosyal medyada paylaşılan o iğrenç görüntüleri konuşuyor. Sude A. isimli bir kadın bir kedinin gözlerini oyduğu görüntüleri Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Konuyla ilgili Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması geldi. Valilik, 5 Temmuz'da ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İşte detaylar;

Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
açıklama , valilik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM