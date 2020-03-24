Hazine Bakanı Albayrak'tan ek ödeme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Corona virüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız' dedi.

Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak." dedi ve sağlık çalışanlarına yapılacak desteği açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.

Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız. "