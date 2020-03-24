  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Mart 2020 17:22

Hazine Bakanı Albayrak'tan ek ödeme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan sağlık çalışanlarının ödemeleri için 3 ay tavandan yatırılacağını açıkladı.

Hazine Bakanı Albayrak'tan ek ödeme açıklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Corona virüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız' dedi.

Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak." dedi ve sağlık çalışanlarına yapılacak desteği açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak.
Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL'lik bir ek destek sağlayacağız. "

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sağlık çalışanı , berat albayrak , ek ödeme
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM