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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den portföy yatırımcıları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den portföy yatırımcıları ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, JP Morgan tarafından organize edilen Yatırımcı Semineri'nde dünyanın önde gelen portföy yatırımcıları ile görüştü.

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak için ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından Washington'da süren temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Toplantıların 3'üncü gününde JP Morgan tarafından organize edilen Yatırımcı Semineri'nde dünyanın önde gelen portföy yatırımcıları ile bir araya geldiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Yatırımcılarla son dönemdeki gelişmeleri konuşarak Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin sunduğu fırsatları kendilerine aktardık. Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti."
Nebati, COP26 Başkanı Alok Sharma ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktararak, "İş birliğimizin, Paris Anlaşması ve 26. Taraflar Konferansı (COP26) hedefleri açısından mühim olduğunu vurgulayarak önümüzdeki dönemde, yeni yeşil projeleri hayata geçirme noktasında istişare odaklı hareket etmenin önemine değindik." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Başkanı Makhtar Diop ile de bir araya geldiklerini kaydeden Nebati, "Karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmaktaki kararlılığımızı ifade ederek devam eden projelerdeki iş birliğimizi güçlendirmek üzerine bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Nebati, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile de küresel ekonomik gelişmeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Etiketler nureddin nebati abd portföy yöneticileri görüşme
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