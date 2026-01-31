  1. Anasayfa
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'le yatırım tavsiyesi vurgunu
Sosyal medyanın dolandırıcıları bu sefer de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yer aldığı yapay zekalı videolar ile "yatırım tavsiyesi" dolandırıcılığı tuzağı kurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan, Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış yatırım tavsiyesi içeriği izlenimi veren dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır. Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur" denildi. (DHA)

 

