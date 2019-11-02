Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda tartışılan atama

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gelecek yıl 357.2 milyar TL’lik rekor borçlanmaya gideceğini açıklarken, kurumdaki atamalar da dikkat çekiyor.

Hazine’de borç yönetimini üstlenen Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne tarihinde ilk kez bu birimde daha önce çalışmamış ve borç yönetimi konusunda tecrübesi olmayan Yalçın Yüksel geçen yıl vekâleten atanırken, borç yönetimi için eylülde kuruluşu ilan edilen bir diğer kurum olan Borçlanma Genel Müdürlüğü’ne de daha önce Hazine tecrübesi olmayan Vakıfbank yöneticisi Mustafa Turan atandı.

Cumhuriyet gazetesinden Emre Deveci’nin haberine göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu ve Hukuk Müşavirliği üç buçuk yıldır, Sigorta Denetleme Kurulu, Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü bir buçuk yıldır, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Dairesi iki yıldır, Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü üç yıldır vekâletle yönetiliyor.

TARİHİNDE İLK

Hazine verilerinde, son dönemde borç stokunda hızlı artış, yüksek nakit açığı, altın dahil döviz cinsinden borçlanmanın artırılması ve borç vadesinin kısalması dikkat çekti. Dünya Bankası Kamu Borç Yönetimi Danışmanlığı Birim Yöneticisi ve eski Kamu Finansmanı Genel Müdürü Coşkun Cangöz, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nün Hazine’nin en önemli birimi olduğunu ve tarihinde ilk defa, bu birimde hiç çalışmamış, borçlanma ve risk yönetimi tecrübesi olmayan bir isim tarafından hem vekâletle yönetildiğine dikkat çekti.

Cangöz, normal koşullarda bile Hazine birimlerini uzun süre vekâletle yönetmenin sakıncalı olduğunu, hele ki ekonomik kriz ortamında “emanetçi” pozisyonda birini atamanın önemli meselelere girmekten kaçınmaya neden olabileceğine dikkat çekti.