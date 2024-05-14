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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan'a yeni görev açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Hafize Gaye Erkan'a yeni görev açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hafize Gaye Erkan'a yeni görev verileceğine ilişkin iddiaların ardından açıklamada bulundu.

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı olarak atanacağı ve kamu bankalarının genel müdürlerinin görevden alınacağına yönelik iddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Mehmet Şimşek kararını verdi, atamalar netleşti” başlığıyla paylaşılan haber üzerine, "Bu haberler spekülasyon niteliğinde olup, masabaşı uydurmalardır" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hafize Gaye Erkan'a yeni görev verileceğine ilişkin iddiaların ardından açıklamada bulundu.

Etiketler hazine ve maliye bakanlığı hafize gaye erkan görev yeni görev görevlendirme
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