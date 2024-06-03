Hazır olun, yanacağız... Yeni haftanın hava durumu belli oldu

Meteoroloji Türkiye'de yeni haftanın hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji'nin duyurduğu hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 derece üstüne çıkması bekleniyor. İşte haritalarla yeni haftanın hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bunaltan sıcaklar geliyor

Yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgarın kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

"Termometreler 40 dereceyi gösterecek"

Ayrıca hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava sıcaklıklarının yükseleceğinin belirterek, "Özellikle güney iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 10, Karadeniz kıyı kesimlerinde ise mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerine çıkacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşmasını tahmin etmekteyiz, Şanlıurfa, Mardin'de sıcaklığın 41-42 Adana’da ise yine 40 derecenin üzerine geçmesini bekliyoruz" dedi.

Toz taşınımı geliyor

Ülkenin büyük bölümünde havanın parçalı ve az bulutlu olacağını aktaran Tekin, salı günü kıyı Ege’de, çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi ve Ege bölgesinde toz taşınımı beklendiğini vurgulayarak tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak ?

Üç büyük ilde yağış beklenmiyor. Sıcaklık 30 derecenin üstünde olacak. Ankara'da parçalı ve az bulutlu olacak, İstanbul’da hava sıcaklığı 30 ile 33 derece, İzmir’de ise 34 ile 36 derece arasında olacak.

3 - 9 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

3 - 9 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

3 Haziran Pazartesi hava durumu tahmin haritası

3 Haziran Pazartesi hava durumu tahmin haritası

4 Haziran Salı hava durumu tahmin haritası

4 Haziran Salı hava durumu tahmin haritası

5 Haziran Çarşamba hava durumu tahmin haritası

5 Haziran Çarşamba hava durumu tahmin haritası

6 Haziran Perşembe hava durumu tahmin haritası

6 Haziran Perşembe hava durumu tahmin haritası

7 Haziran Cuma hava durumu tahmin haritası