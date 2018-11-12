''Hazırlanan tasarı sağlık çalışanlarına yönelik büyük tehdittir''

Dr. Çokal, görüşülen maddeler hakkında hiçbir fikri olmayan kişilerin komisyonu adeta basarak işleyemez hale getirdiğini, görüş bildirmeye çalışan komisyon üyelerini de konuşturmadıklarını kaydetti. Dr. Tuba Vural Çokal “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet nedeni ile hazırlanan kanun teklifi doktorlara yönelik en büyük şiddet ve zulüm olmuştur. Sağlık torba yasası denilen teklif zorba yasa haline gelmiştir” dedi.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin komisyon görüşmeleri sırasında yaşanan olaylara değinen İYİ Parti Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, çoğunluğu doktorlardan oluşan komisyonun dışarıdan gelen milletvekillerinin çıkardığı arbede nedeni ile çalışamaz hale getirildiğini belirterek şunları kaydetti: “Sağlık çalışanlarına şiddetin görüşüldüğü komisyonun doktor üyeleri, görüşülen konular hakkında hiçbir fikri olmadığı anlaşılan bazı milletvekillerinin psikolojik şiddetine maruz kalmıştır. Bir doktorun kaç yılda yetiştiğini, bu sürecin devletine ailesine ne kadar maliyeti olduğunu, eczane satılan ilaçların ne olduğunu, tüp bebek tedavisini bilmeyen bu kişiler sırf siyaset yapmak, liderlerine yaranmak için tüm Türkiye’yi ilgilendiren kanun teklifinin görüşülmesinin sabote etmiştir”.

TORBA YASA OLARAK GELDİ ZORBA YASA OLDU

Kanun tasarısı hazırlanırken Türk Tabipler Birliği, Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, sağlık sendikaları ve sivil toplum örgütlerini yok sayıldığını dile getiren Dr. Tuba Vural Çokal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tasarı hazırlanırken sağlıkçıları yok sayanlar, görüşmeler sırasında da doktor vekilleri konuşturmadı. Yapılan uygulamalar ve zorla geçirilen maddeler ile torba yasa olarak adlandırılan tasarı zorba yasa olmuştur”.

TASARI DOKTORA ŞİDDETİN ARACI OLDU

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesi için hazırlandığı belirtilen yasa tasarının 5. Madde nedeni ile doktorlara yönelik en büyük şiddet aracı haline geldiğini dile getiren Dr. Çokal “Bir doktor 23 yılda yetişiyor. Akademisyenliği tercih ederse süre çok daha fazla uzuyor. Doğası gereği insanlara hizmet etmek, hayat kurtarmak, şiddete maruz kalanlara el uzatmak için yaşayan bir insana yapılacak en büyük kötülük hayatını adadığı mesleğini elinden almak olacaktır. Devletimize karşı suç işlemiş olan ve bu suçu yargı kararı ile kesinleşen hekimlerin cezalarını çekmeleri elbette gerekir. Biz İyi Parti olarak suçluyla suçsuzu bir an evvel ayırt edip suçsuzların mağdur edilmesini istemiyoruz. Ancak şu anda fiiliyatta savunması dahi istenmeden ihraç edilen, hakkında adli işlem yapılmamış, kovuşturmaya gerek yok kararı alınmış, beraat etmiş hekimlerin hiçbir yerde çalışmamalarını sağlamak toplumda kırılmalara ve adalet duygusunda zedelenmeye sebep olacaktır” dedi.

FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması için verdikleri araştırma önergesine karşı oy kullananların binlerce tabibin mesleklerinden koparılması için mücadele verdiklerini anlatan Dr. Çokal, “Bir hekim hasta muayene edemeyecek, ameliyat yapamayacak kadar toplum için zararlı ise niçin cezaevinde değil. Cezaevinde kalmasını gerektirmeyecek bir durum varsa yüzbinlerce insanın sağlıklarına kavuşmasına yardım edecek bu insanlar mesleklerinden neden uzaklaştırılıyor” diye konuştu.