HDP ile FETÖ bağlantısı bu iddianamede

Kırşehir'de, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman kazandırmak için faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 14'ü tutuklu 23 sanık hakkında hazırlanan iddianamedeki FETÖ ve PKK'nın amaç birliğine yönelik tespitler dikkati çekti.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, HDP İl Başkanı Demet Resuloğlu'nun da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 23 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, geçen yıl mayıs ve haziran aylarında HDP Kırşehir İl Başkanlığı ve farklı evlerde yapılan toplantılar sonunda 3 üniversite öğrencisinin dağ kadrosuna gönderilmesinin yanı sıra terör örgütleri FETÖ ve PKK arasındaki iş birliği, yakınlaşma ile çıkar ve amaç birlikteliğini gösteren delillere yer verildi.

HDP Kırşehir il yöneticileri Osman K, Halil G. ve Mustafa C'nin evlerindeki aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar iddianamedeki deliller bölümünde değerlendirildi.

İddianamede, Osman K'nin evindeki aramada 1 dolarlık 3 banknot ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı "Kırık Testi" adlı kitap, Halil G'nin evinde laptop çantasının içinde 1 dolarlık 2 banknot, Mustafa C'nin evinde ise örgüt elebaşının yazdığı "Sonsuz Nur" adlı kitap, PKK'yı öven yayınlar, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin olduğu gazete kupürleri ele geçirildiği belirtildi.

HDP'li yöneticilerin evinde FETÖ kitabı

FETÖ'ye ait kitaplar ve dolarların HDP'li yöneticilerin evinde bulunmasının 2 terör örgütü arasındaki çıkar ve amaç birlikteliğini kanıtladığına işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin evinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılan kitapların ele geçirilmesi, terör örgütleri FETÖ ve PKK arasındaki iş birliği, yakınlaşma ile çıkar ve amaç birlikteliğinin bir kanıtıdır. Terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye ait yayınların aynı evde ele geçirilmesi, örgüt üyeleri arasındaki çıkar ve amaç birlikteliğinin ikinci bir kanıtıdır."

İddianamede, sanık Osman K'nin konuyla ilgili emniyette verdiği ifadeler de yer aldı. Osman K'nin, Fetullah Gülen'e ait kitabın eve nasıl geldiğini bilmediğini, 1 dolarları da düğünlerde çalgıcılara atmak için oğlundan aldığını söylediği belirtildi.