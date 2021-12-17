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HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltına alındı

HDP İstanbul Kongresi soruşturması: 12 kişi gözaltına alındı

HDP İstanbul İl Kongresi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendiği öğrenildi.

12 GÖZALTI
Operasyonda HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.'nin de Kars'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

 NE OLMUŞTU
Küçükçekmece'de bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 12 Aralık'ta gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Örgütü 4. Olağan Kongresi'nde “terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiğine” yönelik tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Etiketler hdp istanbul gözaltı
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