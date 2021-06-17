HDP saldırganının ifadesi ortaya çıktı: Binaya birkaç kez keşif için gittim

İzmir'de, Deniz Poyraz'ın öldüğü HDP İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığı itiraf etti.

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürdüğü belirlendi.

BÖLGEDE BİRKAÇ KEZ KEŞİF YAPMIŞ

Öte yandan şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli O.G.'nin sorgusunda, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği belirtildi. Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten O.G., "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm." dediği öğrenildi.

PERVİN BULDAN BİNADA İNCELEME YAPTI

Saldırının ardından İzmir'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan binada inceleme yaptı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR

Meydana gelen olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"17/06/2021 tarihinde Halkların Demokrasi Partisi (HDP) İzmir İl Binasına silahlı bir kişi girerek parti binasındaki bir çalışanı silahla vurarak öldürdüğü bilgisinin alınması üzerine derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda iki Cumhuriyet Savcımızın ve bir Başsavcı Vekilimizin kolluğa verdiği talimatlar doğrultusunda soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Olay şüphelisi O.G. suçta kullanılan suç eşyası silahla beraber olay yerinde yakalanmıştır. Maktule D.P.'nin ölü muayene ve otopsi işlemlerinin yapılması talimatları verilmiş ve olay mahallindeki delillerin toplanması amacıyla olay mahalli güvenlik altına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturma titizlikle ve etkin bir şekilde devam ettirilmektedir."