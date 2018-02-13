HDP ve DBP'li yöneticiler gözaltında

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün KCK/TY (Türkiye yürütmesi) yapılanması içerisinde bulunan ve kentte terörist cenazeleri, basın açıklamaları ve yürüyüşlere katılarak örgütün eylem ve faaliyetlerinde propaganda yaptığı belirlenen 12 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

PARTİ BİNALARININ DA ARALARINDA OLDUĞU 18 ADRESE OPERASYON

HDP ve DBP parti binalarının da olduğu 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında il yöneticilerinin de bulunduğu A.D, H.K, H.Ş, P.Y, P.A, B.K, S.Y, H.K, A.A, K.Ş. ve M.B. gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN İKAMETLERİNDE VE PARTİ BİNALARINDA ARAMA

Şüphelilerin ikametleri ile HDP ve DBP binalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, toplatma ve yasaklanma kararı olan kitap, dergi, yayına el konuldu.

BİR KİŞİ ARANIYOR

Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.