HDP'den Bahçeli için sert sözler: İlkesizlik ve tutarsızlık abidesi

HDP Sözcüsü Kubilay, MHP Lideri Bahçeli’yi eleştirerek, “İlkesizlik ve tutarsızlık abidesi olan Bahçeli’nin eş genel başkanımıza hakaret dolu sözlerine, kimlik ve kişiliğine saldırı niteliğindeki beyanlarına yanıt vermeyi zül sayıyoruz” dedi.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, ABD ile Türkiye arasında güvenli bölge için varılan anlaşmayı değerlendirdi.

Kubilay, “İktidarın askeri operasyon tehditleri altında Türkiye ve ABD arasında Suriye’nin Kuzeyinde ‘Güvenli Bölge’ kurulması amacıyla başlatılan görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanmış olması, saldırı ve savaş seçeneğini devre dışı bıraktığı için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” dedi.

KÜRT SORUNU ABD VE RUSYA İLE KONUŞULARAK ÇÖZÜLEMEZ

Türkiye-ABD arasındaki anlaşmanın, sorunların masada ve diyalog yoluyla çözülebildiğini göstermesi açısında önemli olduğunu belirten Kubilay, “Umuyoruz ki savaş ve saldırı seçeneğini devre dışı bırakan bu yöntem kalıcı ve sürekli olur. Ancak bu müzakereler ve sonrasında varıldığı belirtilen anlaşmada sorununun muhatapları yer almadığı için eksiktir ve başarısı şüphelidir. Kürt sorunu ABD ve Rusya ile konuşularak çözülemez. Bir başka güce ihtiyaç duymadan kendi sorunlarımızı diyalog ve müzakere yoluyla çözebileceğimizi yıllardır dile getiriyoruz. Kuzey Suriye meselesinde yapılması gereken Moskova ve Washington arasında bir sarkaç gibi gidip gelmek yerine Kürt halkının temsilcileri ve Suriye Özerk Yönetimi temsilcileri ile görüşmek ve bir yuvarlak masa etrafında bir araya gelmektir” diye konuştu.

HALKLAR ARASINA DÜŞMANLIK TOHUMLARI EKENLER MHP VE ONLARIN ORTAKLARIDIR

Kubilay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerini de eleştirerek, “Kuzey Suriye’ye yönelik ‘barış koridoru’ anlaşmasından sonra Rojava’ya askeri operasyonun yapılmamasından duyduğu rahatsızlığı ‘ABD’nin ağzına bakamayız’ şeklinde sözleriyle kamuoyunu kışkırtan bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli aynı konuşmada Eş Genel Başkanımız Sezai Temelli’ye hakaret ederken, Anayasa Mahkemesi’nin Barış Akademisyenlerine yönelik kararından rahatsız olduğunu sert bir dille ifade etmiştir. Burada ilkesizlik ve tutarsızlık abidesi olan Bahçeli’nin eş genel başkanımıza hakaret dolu sözlerine, kimlik ve kişiliğine saldırı niteliğindeki beyanlarına yanıt vermeyi zül sayıyoruz. Türkiye ve bölge halklarının tek düşmanı vardır o da ırkçılıktır, tekçiliktir. Bu ideolojik politik zihniyetin Türkiye’deki adresi MHP ve onun başındaki Bahçeli’dir. Halklar arasına düşmanlık tohumları ekenler MHP ve onların ortaklarıdır” dedi.