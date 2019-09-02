HDP'den kayyum başvurusu

İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında seçimden önce ve seçimden sonra yapılan soruşturmalar ve açılan davalar gerekçe gösterilerek görevden alınan ve yerlerine kayyım atanan Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Başkanları Adnan Selçuk Mızraklı ve Ahmet Türk için idare mahkemelerine yürütmenin durdurulması istemiyle başvuru yapıldı. Başvurularda görevlerinden dolayı haklarında hiçbir soruşturma olmamasına rağmen görevden alındıkları belirtilerek, görevlerine iadeleri istenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos tarihinde haklarındaki soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek görevlerinden alınan HDP’li 3 büyükşehir belediye başkanından ikisi olan Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları Adnan Selçuk Mızraklı ve Ahmet Türk için Diyarbakır ve Mardin İdare Mahkemelerine yürütmenin durdurulması istemiyle başvuru yapıldı.

SELÇUK MIZRAKLI’NIN DİLEKÇESİ

Tarafsız Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın haberine göre; Mızraklı’nın avukatı Mehmet Emin Aktar, 11 sayfalık başvuru dilekçesinde, müvekkilinin hakkında görevi ile ilgili hiçbir soruşturma olmadan görevinden uzaklaştırıldığını belirterek, “Bakanlık, sayın Mızraklı’nın hakkında açılan soruşturmaları gerekçe göstermiş ancak, müvekkilimin hakkında görevi ile ilgili bir soruşturma bulunmamaktadır. Bizde İdare mahkemesinin yürütmenin durdurulmasını ve müvekkilimin görevine iadesini talep eden dilekçeyi verdik” dedi.

Avukat Aktar, idare mahkemesinden sonuç alınamaması halinde, bölge idare mahkemesine ve Danıştay’a da başvuracaklarını söyledi.

AHMET TÜRK’ÜN DİLEKÇESİ

Diyarbakır’da Mızraklı için başvuru yapılırken, Mardin’de de Ahmet Türk için yürütmenin durdurulması istemiyle hazırlanan dilekçenin bugün idare mahkemesine teslim edileceği öğrenildi. Türk’ün avukatı Erdal Kuzu, 9 sayfalık dilekçe sunacaklarını belirtirken, dilekçenin, “sonuç ve talep” bölümünde şöyle denildi:

“Yukarıda anılan ve sayın mahkemenin re’sen gözeteceği nedenlerle; Öncelik ile İçişler Bakanlığı tarafından tesis edilen19.08.2019 tarih ve 91595350-250/ ve İNS :2019.47.875 No’lu işlemin, Yürütmesinin durdurulmasına, Müvekkil Ahmet Türk hakkında, İçişleri Bakanlığının 19.08.2019 tarih ve 91595350-250/ ve İNS :2019.47.875 No’lu Geçici görevden uzaklaştırılmasına ilişkin kararın duruşma yapılmak sureti ile iptaline, yargılama giderlerinin davalı idarenin üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla davacı vekilleri sıfatı ile arz ve talep ederiz”denildi.

BEDİA ÖZGÖKCE ERTAN AVUKATIYLA HAZIRLIK YAPIYOR

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ise, avukatlarının yürütmenin durdurulması istemiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ve kısa sürede idare mahkemesine haksız, hukuksuz ve siyasi olan bu kararın iptali için dava açacaklarını söyledi.