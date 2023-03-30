HDP’den tepki çeken seçim bildirgesi

14 Mayıs seçime Yeşil Sol Parti listelerinden girecek olan HDP, seçim bildirgesini açıkladı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 14 Mayıs seçimlerine listelerinden gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) seçim bildirgesini açıkladı.

“Buradayız, Birlikte Değiştireceğiz” sloganıyla tanıtılan bildirgede şu ifadeler yer aldı:

İktidar olması halinde sendikal hak ve özgürlüklerin toplu sözleşmelerle güvence altına alacağını taahhüt eden Yeşil Sol Parti, 8 Mart’ı çalışan tüm kadınlar için resmi tatil günü ilan edeceğini, lokavtın anayasal ve yasal bir düzenleme olmaktan çıkaracağını duyurdu.

Ayrıca ev emekçisi kadınlara sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınacağı, İstanbul Sözleşmesi’nin de hayata geçirileceği ifade edildi.

Erkek şiddetine karşı kadının meşru müdafaa hakkını yasal zemine oturtulacağı da, partinin vaatler arasında yer aldı.

DIŞ POLİTİKA

Dış politika alanında ise Türkiye’nin Suriye ve Irak'a yönelik askeri operasyonlarına son vermeyi vaad eden Yeşil Sol Parti'nin seçim bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

"Rusya’nın çevrelenmesini amaçlayan NATO’nun, genişleme süreci adıyla yeni çatışma alanları yaratan silahlanma politikasına ve bir bütün olarak nükleer savaş̧ tehdidine karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."

“SİYASİ PARTİLERİN KAPATILMASINA SON VERİLECEK, SEÇİM BARAJI KALDIRILACAK”

Partinin taahhütleri arasında "Siyasi partilerin kapatılmasına son verilmesi, seçim barajının kaldırılması, Meclis’te bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilebilmesinin sağlanması” da yer aldı.

Ayrıca partilerin Hazine yardımından yararlanmasında, seçime girme yeterliliğine sahip olmak dışında başka bir şart aranmayacağı da ifade edildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu yasalardan çıkartmayı da vadeden Yeşil Sol Parti, “Bant daraltma yöntemi ile halkın haber alma hakkını engelleyen düzenlemeleri ortadan kaldırma” taahhüdünde de bulundu.

Yeşil Sol Parti, iktidara gelmesi halinde, emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine yükselteceğini de emeklilik yaşını düşüreceğini açıkladı.