  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Mayıs 2020 07:21

HDP'li 3 belediye başkanı daha görevden alındı!

Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.

HDP'li 3 belediye başkanı daha görevden alındı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı’na kayyum atandı.

Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresini abluka altına aldı.

41 BELEDİYE'YE KAYYUM

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerde Kürt illerindeki belediyelerden 65’ini kazandı. HDP'nin kazandığı 3'ü büyük, 5'i il, 45'i ilçe, 12'si belde toplam 65 belediyeden 6'sına mazbata verilmezken, 41'ine kayyum atandı. Önceki dönem Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yönetiminde bulunan 102 belediyeden 96’sına kayyum atanmıştı.

HDP’NİN ELİNDE 17 BELEDİYE KALDI

HDP’nin elinde, kayyım atanmayan Adıyaman Kömür; Ağrı Doğubayazıt, Diyadin, Patnos; Batman Kozluk; Diyarbakır Çınar, Dicle; Elazığ Sarıca; Erzurum Karaçoban; Iğdır, Iğdır Hoşhaber; Kars; Muş Altınova; Siirt Baykan, Kurtalan; Şırnak Silopi, Balveren Belediyesi kaldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
hdp , atama , belediye başkanı , kayyum , görevden alma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM