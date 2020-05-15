HDP'li 3 belediye başkanı daha görevden alındı!

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı’na kayyum atandı.
Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresini abluka altına aldı.
41 BELEDİYE'YE KAYYUM
Halkların Demokratik Partisi (HDP), 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerde Kürt illerindeki belediyelerden 65’ini kazandı. HDP'nin kazandığı 3'ü büyük, 5'i il, 45'i ilçe, 12'si belde toplam 65 belediyeden 6'sına mazbata verilmezken, 41'ine kayyum atandı. Önceki dönem Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yönetiminde bulunan 102 belediyeden 96’sına kayyum atanmıştı.
HDP’NİN ELİNDE 17 BELEDİYE KALDI
HDP’nin elinde, kayyım atanmayan Adıyaman Kömür; Ağrı Doğubayazıt, Diyadin, Patnos; Batman Kozluk; Diyarbakır Çınar, Dicle; Elazığ Sarıca; Erzurum Karaçoban; Iğdır, Iğdır Hoşhaber; Kars; Muş Altınova; Siirt Baykan, Kurtalan; Şırnak Silopi, Balveren Belediyesi kaldı.
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