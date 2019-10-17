HDP'li belediye başkanları tutuklanlandı

Hakkari'de yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı tutuklandı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki gün önce gözaltına alınan Yaşar ve Sarı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıktaki sorgu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Yaşar, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", Sarı da "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltıhna alınan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman da "silahlı terör örgütüne olmak" suçundan tutuklanmıştı.

HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ve belediye meclis üyesi Ferhat Kut, tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz, Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklandı, Mehmet Emin Alkan serbest bırakıldı.