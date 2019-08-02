HDP'li belediyede taciz iddiasında zanlı serbest

Alınan bilgiye göre, Mardin Büyükşehir Belediyesine iş başvurusunda bulunan 30 yaşındaki G.K'nin şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla önceki gün İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan A.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesine iş için başvuran G.K, MARSU Genel Müdür Yardımcısı A.D'nin kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

A.D, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürmüş, Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı savunulmuştu.

Belediyede iş başvurusu yapan kadına taciz iddiası