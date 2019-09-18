HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı

Erzurum'da HDP'li Karayazı Belediyesi'ne kayyım atandı. Karayazı ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanınca dün cezaevine girmişti. Göksu'nun yerine Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu kayyım olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan devam eden (1) Savcılık Soruşturması, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut TABAKCIOĞLU Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

DİYARBAKIR, VAN VE MARDİN'DE DE KAYYIM ATANMIŞTI

Diyarbakır'da tutuklanan HDP'li Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine de önceki gün Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet kayyım olarak atandı. 20 Ağustos'ta ise İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarını görevden alarak, yerlerine o illerin valilerini kayyım olarak atadı. Bağlantılı operasyonlarda ise yüzlerce kişi gözaltına alındı.



