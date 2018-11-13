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  3. 13 Kasım 2018 15:50

HDP'li Buldan ve 3 milletvekiline terörden fezleke !

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.

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