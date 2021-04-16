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HDP'li eski belediye başkanına 9 yıl hapis

2019'da görevden uzaklaştırılan eski Erciş Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında İlçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, 15 Ekim 2019'da gözaltına alındı. Çetin, 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklanıp Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne kondu. Van Cumhuriyet Başsavcılığı da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kadın yapılanmasında yer aldıkları, örgüte eleman temin ettikleri ve teröristlerle görüştükleri iddia edilen Çetin ile 10 kişi hakkında iddianame hazırladı.

DAVADA KARAR ÇIKTI

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Çetin ile diğer sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak' suçlarından 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianamede ayrıca HDP'li Çetin'in, Van'a gelen terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlularını evinde barındırdığı, örgütün Demokratik Toplum Kongresi ve sözde kadın yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü de kaydedildi.

Tutuklu Yıldız Çetin, davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Çetin, savunmasında suçlamaları reddetti. 

9 YIL 22 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme Çetin’i, istinaf yolu açık olmak üzere ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıl, terör örgütü propagandası yapmak suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 9 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

 

Etiketler HDP'li eski belediye başkanı Erciş Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin Yıldız Çetin
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