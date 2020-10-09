HDP'li İpekyüz'ün 15 yıla kadar hapsi istendi

HDP Batman Milletvekili ve Diyarbakır Tabip Odası eski Başkanı Necdet İpekyüz ile Doktor Osman Doğan ve eski HDP Van İl Başkanı Mehmet Veysi Dilekçi hakkında Demokratik Toplum Kongresi’nde (DTK) faaliyet yürüttükleri iddiasıyla “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla açılan davanın duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İpekyüz ve diğer sanıkların katılmadığı duruşmaya avukatları Mehmet Emin Aktar, Barış Yavuz, Resul Temur ve Servet Özen katıldı.

Devanın esası hakkında mütalaasını veren duruşma savcısı, DTK’nin PKK ve KCK’nin amaçları ve hedeflerini gerçekleştirmek için oluşturulduğunu ileri sürerek, İpekyüz, Doğan ve Dilekçi’nin DTK’nin karar alma merci olan Genel Kurul, Daimi Meclis ve komisyonlarında görev aldıkları, bu organların çalışmaları kapsamında çeşitli toplantılar düzenledikleri ve örgütsel nitelikteki eylemlere katılarak diğer DTK üyeleriyle birlikte dört ülke toprakları üzerinde “sözde Kürt ulusal birliğini sağlamak” ve devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak, halk kitlelerini etkilemeye çalıştıklarını savundu. Savcı, İpekyüz, Doğan ve Dilekçi’nin katıldıkları bu eylem ve etkinlikler nedeniyle “silahlı örgüt üyesi olmak” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre talep etti. Mahkeme, İpekyüz, Doğan ve Dilekçi ile avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını yapmak için süre vererek davayı 12 Şubat 2021 tarihine erteledi.