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HDP'li isim gözaltında

HDP'li isim gözaltında

Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, polis tarafından gözaltına alındı. Nergiz'in evine sabahın erken saatlerinde polis tarafından arama yapıldı.

Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz evindeki aramanın ardından HDP İl Başkanlığı'na götürüldü. Parti binasında da arama yapan polisler, tutanak tuttuktan sonra Nergiz'i emniyet müdürlüğüne götürdü.

Savcılık, HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz için 4 günlük gözaltı süresi verdi.

Etiketler Belma Nergiz hdp gözaltı ek gözaltı süresi
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