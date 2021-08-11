HDP'li isim gözaltında
Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, polis tarafından gözaltına alındı. Nergiz'in evine sabahın erken saatlerinde polis tarafından arama yapıldı.
Muş'ta HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz evindeki aramanın ardından HDP İl Başkanlığı'na götürüldü. Parti binasında da arama yapan polisler, tutanak tuttuktan sonra Nergiz'i emniyet müdürlüğüne götürdü.
Savcılık, HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz için 4 günlük gözaltı süresi verdi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol