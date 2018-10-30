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  3. 30 Ekim 2018 17:50

HDP'li milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkındazorla getirilme kararı verildi.

HDP'li milletvekili hakkında zorla getirilme kararı
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HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in,  Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen Sakine Cansız ve arkadaşları için  Mersin'de düzenlenen anma etkinliğinde yaptığı konuşmadan dolayı "terör örgütü  propagandası yapma" suçundan yargılanmasına devam edildi.

26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Taşdemir'in avukatı mazeret  dilekçesi sundu.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, sanık Taşdemir'in savunmasının henüz  alınamadığını belirterek, hakkında zorla getirilme kararı verilmesini talep etti.

Yapılan müzakerenin ardından mahkeme heyeti, savunmasının alınması  için Taşdemir hakkında zorla getirilme kararı verdi.

Davanın geçmişi

Fransa'nın başkenti Paris'te 2013'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan  Doğan ve Leyla Söylemez için Mersin'de düzenlenen anma etkinliğine katılan  Taşdemir hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Mersin 2. Ağır  Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Dava sonrasında, aynı eylemde bölücü terör örgütü elebaşı hakkında  atılan sloganlar nedeniyle Taşdemir'in, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden  yargılanmasına başlanmıştı.

AA

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