HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM kararı doğrultusunda HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), hakkında verilen 2.5 yıllık hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülerek cezaevine giren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusunu 1 Temmuz'da karara bağladı. AYM, Gergerlioğlu'nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.

AKŞAM SAATLERİNDE TAHLİYE EDİLEBİLİR

Bu karar üzerine milletvekilliği düşürülerek cezaevine konulan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezasının infazının durdurulmasını içeren hak ihlali kararını Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bu karar doğrultusunda mahkeme oybirliğiyle tahliye kararı verdi. Gergerlioğlu'nun akşam saatlerinde tahliye edilmesi bekleniyor.

MAHKEMENİN KARARI

Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı kararda şöyle denildi:

"Mahkememizin yukarıda numarası belirtilen dosyasının incelenmesinde; sanık Ömer Faruk GERGERLİOĞLU hakkında Mahkememizin 21/02/2018 tarih, 2017/490 esas, 2018/80 karar sayılı ilamı ile verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmediğildiği verilen kararın temyiz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 28/01/2021 tarih, 2020/835 esas, 2021/398 karar

sayılı ilamı ile onanması üzerine infaz için Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, Hükümlü Ömer Faruk GERGERLİOĞU müdafii Av. Cahit ÇİFTÇİ tarafından verilen dilekçe ile infazın durdurulması talebinde bulunulmuş, ayrıca Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Bölümler Başraportörlüğü'nün 06/07/2021 tarih 2019/10634 sayılı yazısı ekindeki Anayasa Mahkemesinin 01/07/2021 tarih 2019/10634 sayılı kararı ile Anayasanın 67. Maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine, Anayasanın 26. Maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve kararın bir örneğinin seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması ile yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinne (E.2017/490, K.2018/80) gönderilmesine dair karar verildiği anlaşılmakla, Hükümlü müdafinin infazın durdurulması talebinin kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Hükümlü Ömer Faruk GERGERLİOĞLU hakkındaki mahkememizin 21/02/2018 tarih, 2017/490 esas, 2018/80 karar sayılı ilamın İNFAZININ DURDURULMASINA,

İnfaz evraklarının Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından bila infaz iadesinin istenilmesine,

Kararın bir örneğinin talepte bulunan hükümlü müdafi Av. Cahit ÇİFTÇİ'ye TEBLİĞİNE,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere oybirliği ile karar verildi.



NE OLMUŞTU?

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2016'da yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "örgüt propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Gergerlioğlu'na verilen ceza Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmasının ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Kararı protesto eden Gergerlioğlu, Meclis'te "Adalet Nöbeti"eylemi başlattı. Eyleminin 5'inci gününde gözaltına alınan Gergerlioğlu aynı gün serbest bırakılmasının üzerinden 11 gün geçtikten sonra tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. Gergerlioğlu 2 Mart 2021 tarihinden beri Sincan Cezaevinde tutuklu bulunuyor.